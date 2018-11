– Han ser frem til å møte i retten og forklare sin versjon av historien, sier Svein Jemtlands forsvarer Ida Andenes.

Svein Jemtland er tiltalt for å ha skutt kona Janne Jemtland, og deretter senket henne i Glomma natt til 29. desember i fjor.

Erkjenner ikke straffskyld

Ektemannen til Janne Jemtland ble pågrepet etter en tredjemannsransaking i hjemmet deres 12. januar. Politiet opplyste da at det ble gjort funn på hjemstedet som førte til at de mente de kunne sikte ektemannen for drapet på tobarnsmora fra Veldre i Ringsaker.

SKUTT: Politiet mener Janne Jemtland ble skutt hjemme på eiendommen. Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

– Han stiller seg som han har gjort fra pågripelsen, og erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Ida Andenes.

Det var i avhør etter pågripelsen at politiet fant Janne Jemtland i Glomma ved Eid bru i Våler. Det ligger mellom 7 og 8 mil unna hjemmet deres.

DRUKNET: Ifølge obduksjonsrapporten døde Janne Jemtland av drukning. Foto: NRK / Elias Engevik

Ektemannen skal ha knyttet seg til hendelsen, men skal ha hevdet det som skjedde hjemme hos familien, der Janne Jemtland ble påført et dødelig skudd, var et uhell. Obduksjonsrapporten til politiet viser at Janne Jemtland selv om hun var påført et dødelig skudd døde hun av drukning.

I retten mandag skal han starte sin forklaring på hva som skjedde da de kom hjem fra romjulsfesten natt til 29. desember i fjor.

ROMJULSFEST: Janne Jemtland var sammen med ektemannen og venner på romjulsfest timer før hun forsvant. Foto: Privat

Barna gruer seg

Ekteparet har to sønner på 11 og 14 år som nå bor i fosterhjem sammen. Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier at det har vært en belastende tid for dem etter Janne forsvant og faren deres ble pågrepet i saken.

– Men de blir godt tatt vare på, sier Reiestad Hansen.

GRUER SEG: Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier sønnene gruer seg til rettssaken starter. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De har blitt godt informert om hva som skjer i retten, men bistandsadvokaten tror de likevel gruer seg.

– Det er en belastning for dem med all mediedekningen som har vært i denne saken. De er såpass store at de får med seg ganske mye, sier hun.

Det skal spilles av videoavhør som er gjort av begge guttene i rettssaken. Svein Jemtland ba om lukkede dører når avhørene blir spilt av, men fikk ikke medhold av retten som tok stilling til det i forrige uke.

– Jeg håper media er seg bevisst at det er snakk om barn. At Vær varsom-plakaten henger veldig høyt og at man hele tiden har fokus der det skal være. Mot det som skjer i rettssalen og tiltalte og ikke mot barna, sier Reiestad Hansen.

Det skal føres 40 vitner i rettssaken som pågår i tre uker.