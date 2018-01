Ektemann nekter for å ha drept Janne

Andenæs bekrefter at det blir nye avhør av ham i ettermiddag.

Mannen til Janne Jemtland ble siktet i går kveld etter at politiet tidligere på dagen ransaket eiendommen og bilene til ekteparet. Der skal det ha blitt gjort funn som etter politiets vurdering var nok til å mistenke ham for forsettlig drap på kona.

Sent i går kveld og i natt ble han avhørt på politihuset på Hamar.

FORSVARER SIKTEDE: Ida Andenæs bekrefter at det blir nye avhør i ettermiddag. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i det han forklarer, sier Ida Andenæs.

Hun vil heller ikke si noe om hvordan de vil forholde seg til politiets ønske om varetektsfengsling.

– Det er for tidlig å si, dette har vi ikke fått diskutert ordentlig.

Imidlertid bekrefter hun at det blir nye avhør i dag, og at hun selv er på veg til Hamar for å være med på disse.

Aktivitet på Janne Jemtlands Facebook-konto

AKTIVITET PÅ FB-KONTO: Lensmann Terje Krogstad avviser at Janne Jemtland kan ha gjort dette selv. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Venner av Janne Jemtland har reagert på at hun skal ha vært inne og trykket «like» på en annens FB-profil så sent som 2. januar.

– Vi er kjent med dette, sier lensmann Terje Krogstad i Ringsaker. Han streker under at politiet undersøker Facebook-profiler i forsvinningssaker, og at det ikke er noen grunn til å tro at Janne Jemtland har gjort dette selv.

Avmålt lettelse i Brumunddal

Folk i Brumunddal er lettet over at politiet kan ha tatt gjerningsmannen bak Janne Jemtlands forsvinning. Samtidig er de bekymret for barna i familien.

– Det er det verste som kunne skjedd, tror jeg. Det er veldig trist hvis det blir slik ungene mister begge foreldrene sine. Nå håper jeg bare at Janne blir funnet, og at ungene får god hjelp, sier en kvinne NRK møter i Brumunddal i dag.

– Jeg er opptatt av at vi nå verner om både familie og nære venner til de involverte som har det veldig vanskelig og vondt, sier Geir Roger Borgedal, fungerende ordfører i Ringsaker.

Han sier dette berører hele samfunnet, og at de prøver å følge opp de involverte så godt de kan.

Den siktede har militær bakgrunn og har vært 20 år i den franske fremmedlegionen, skriver Hamar Arbeiderblad. Der skal han ha vært i skarpe oppdrag både på Balkan på 90-tallet og i Afrika ved flere anledninger. Den siste tiden i legionen skal han tjenestegjort som underoffiser.