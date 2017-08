Ekstremturismen går rett til værs

Det er stygglangt ned på hver side, og et feiltrinn kan bli skjebnesvangert.

– Jeg tror at det å få det kule profilbildet på Facebook er utrolig viktig for mange. Og jeg må innrømme at det er litt viktig for meg også, sier Morten Rasch Eliassen.

Han er en av deltagerne som har betalt i dyre dommer for å få hjelp til å komme til topps på Uranostinden på grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane denne dagen.

Tidenes sesong

TIL HIMMELS: Pågangen til Rune Haug og selskapet hans, øker fra år til år. Foto: Even Lusæter / NRK

Og for å komme deg dit via sørtraversen bør du både ha klatret og gått mye i fjellet før, samt ha med deg kvalifisert hjelp.

– Denne turen passer best for fjellsportinteresserte. Dette er ingen nybegynnertur og du må like å klyve og klatre og være vant til å bruke tau, forteller Rune Haug.

Han er daglig leder i «Jotunheimen Arrangement», ett av firmaene som har spesialisert seg på guida ekstremturer i fjellet. De har nå 13 ansatte og neste år trenger de to guider til.

For å leie guide til dagens tur betalte de tre deltakerne 6000 kroner til sammen. I Jotunheimen er det nå 20 firmaer som driver slik virksomhet, oo i Norge finnes det nå rundt 100 firmaer som tilbyr fjellføring.

– Sesongen har vært veldig bra tross mye dårlig vær. Vi opplever økt pågang fra år til år, forteller Haug.

LUFTIG: Når Rune Haug tar med eventyrlystne fjellfolk på tur må man regne med at det er mange luftige punkter underveis. Foto: Even Lusæter / NRK

I Lom, fjellkommunen øverst i Gudbrandsdalen med sju av Norges ti høyeste topper, merker de denne trenden. Rolf Vegar Sandviken er daglig leder hos Sport 1 i fjellbygda, og han får stadig folk innom som etterspør slike turer.

– Vi ser at det blir mer og mer av dette. Hverdagslivet vårt går fort og vi distanserer oss fra fjellet til vanlig. Da vil folk ha slike guida turer når de først skal til fjells, sier Sandviken.

Blir «påkoblet» av ekstremtur

Rune Haug bekrefter teorien til en av deltagerne på turen om at å stikke seg litt ut på sosiale medier kan være en grunn til at folk søker disse turene.

– Folk vil ha et kult bilde på toppen og gjøre noe som er litt tøffere en naboen. Jeg tror trenden er sånn, sier Rune Haug.

Deltager Morten Rasch Eliassen har også, etter at han har jublet fra toppen av dagens mål, en litt dypere forklaring på ønsket om ekstremturer.

– Jeg tror at det å komme seg ut å gjøre en topptur som er litt utenfor komfortsonen din, er viktig. Jeg tror mange ønsker å utfordre seg sjøl. Da er man litt mer påkoblet, avslutter han fra 2.157 meter høye Uranostinden.