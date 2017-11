Eksplosjonsbrann Eina: Vann kan være årsaken

Tirsdag morgen startet det omfattende arbeidet for å finne årsaken til den voldsomme eksplosjonen ved Metallco. Teknikere fra lokalt politi og Kripos jobbet seg møysommelig gjennom ruinene på Eina.

– Det er jo krevende, det ser ut som en krigsskueplass. Det blir en del jobb å gjøre her, sier etterforskningsleder ved politiet på Gjøvik, Erik Hoel.

Vann og aluminium

HAR EN TEORI: Etterforskningsleder ved politiet på Gjøvik, Erik Hoel. Foto: Alexander Nordby / NRK

Det var tidlig fredag morgen i forrige uke det oppsto en eksplosjon og en voldsom brann i bedriften som ligger helt inntil riksveg 4 rett sør for Eina. Deler av fabrikken ble funnet opptil 70 meter unna.

Det var fire personer på jobb da brannen startet. To personer ble meldt savnet, mens to ble sendt til sykehus. Seinere på dagen ble det klart at de to som var savnet, en mann på 50 år og en mann på 30 år, hadde omkommet.

Siden fredag har det store spørsmålet vært hva årsaken til denne tragiske ulykken kan være.

– Det er ingen tvil om at eksplosjonen har vært i tilknytning til smelteovnen, sier Erik Hoel.

En av teoriene politiet jobber etter er at vann har kommet i kontakt med flytende aluminium, noe som er høyeksplosivt.

– Det blir kun teorier enn så lenge, men det er klart det at vi ser spesielt på dette med fuktighet, forteller Hoel.

MINNES DE OMKOMNE: Mange har lagt ned roser og lykter ved inngangen til bedriften, for å minnes de som døde. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Trenger svar

VIKTIG: Tord Linnerud, styreleder i Metallco, trenger svar for å hindre lignende hendelser i framtida. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Undersøkelsene vil vare i flere dager og det er uklart når den endelige konklusjonen vil foreligge.

For ledelsen ved fabrikken er det uansett viktig at de finner ut hva som skjedde.

– Vi må finne årsaken hvis vi i det hele tatt skal klare å bygge opp igjen denne fabrikken og la de ansatte få en trygg arbeidsplass, sier Tord Linnerud, styreleder i Metallco Aluminium.

Han sier målet med dette er viktig.

– Vi må finne årsaken så vi kan jobbe for at dette aldri skal skje igjen.