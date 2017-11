Roser og levende lys vitner om et lokalsamfunn i sorg etter den eksplosjonsartede brannen som brøt ut i lokalene til Metallco Aluminiun AS på Eina i Vestre Toten kommune fredag morgen.

Da NRKs reporter kom til ulykkesstedet like før klokken åtte lørdag, steg røyk fra deler av bygningen. Store områder er sperret av for å sikre spor. Ifølge politiet i Innlandet starter etterforskingen etter ulykken for fullt på mandag.

RUINER: Politiet har sperret av området rundt brannruinene. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Kraftig eksplosjon

Fire ansatte var på jobb da ulykken skjedde like etter klokken 06 fredag morgen. Kun to av dem kom fra det med livet i behold. De to andre ble fraktet til sykehus med skader som ikke skal være livstruende.

Like etter klokken 14 fredag ettermiddag bekreftet politiet at det var funnet to omkomne personer i ruinene. Personene er ikke formelt identifisert.