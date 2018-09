Ein ordentleg møkkadag for gardbrukaren

Tysdag skulle kubonde Dan Axel Bergum Gillerhaugen på Bybrua i Gjøvik røre møkk i møkkakjellaren. Han kopla til traktoren til pumpa, sette inn kraftoverføringa med gassen i botn. Men det var då han steig ut av traktoren det fatale skjedde.

– Då kom all møkka midt fleisen min og inn i traktoren, seier ein lattermild gardbrukar til NRK.

For trykket på slangen ut frå pumpa hadde vorte for stort og koplinga datt av.

– Kva tenkte du i det du fekk møkkspruten rett i fjeset?

– Då såg eg ljost på livet med ein einaste gong. Det var berre å bråsnu, stanse traktoren, inn og ta seg ein dusj, få på seg tørre klede, prøve igjen og håpa at krana held, fortset Gillerhaugen.

Face-ID verka ikkje

Men eit slikt uhell fører sjølvsagt med seg litt opprydding. For med eit trykk på 10 kilo, så rekk det å kome litt skit ut ifrå møkkakjellaren.

– Det spruta møkk i 20 meter omkrets kring meg og traktoren og 10 meter oppetter fjøsveggen. Det hamna overalt eigentleg, seier Gillerhaugen.

MØKKAFJES: Sjølv med fjeset fullt av møkk tok Dan Axel B. Gillerhaugen det heile med eit smil. Foto: Dan Axel Bergum Gillerhaugen

Og midt i det heile tenkte han at dette måtte forevigast. Då han tok fram sin Iphone X. Det var berre eit problem.

– Iphone kjende meg ikkje att, så eg fekk ikkje låst opp telefonen med ansiktsgjenkjenninga før eg fekk tørka meg. Så det var litt knoting, seier han.

No må gardbrukaren sette i gong med reingjering.

– Fyrst trur eg at eg må gå på med spade for å ta ut det verste. Men så må eg jo berre vaske det ut for hand. Eg driv å vurderer om eg skal ta sjanse på å bruke høgtrykksspylar inne i traktoren, seier Gillerhaugen.