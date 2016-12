Tog kjørte på tre

Dovrebanen er stengt etter at et tog står bom fast etter å ha kjørt på et tre mellom Tretten og Fåvang i Gudbrandsdalen. Det er 25 passasjerer på toget men ingen er skadd. De blir nå evakuert. Det skal ha vært en kontrollert påkjørsel siden de hadde sett treet på forhånd.