Forlik mellom Alfa og Norrøna

Alfa skofabrikk på Jaren har inngått forlik med Norrøna Sport og skal ikke lenger lage sko under varemerket Norrøna, melder avisa Hadeland. Konflikten startet med at Norrøna hevdet at Alfa etterliknet deres design, og konflikten havnet i retten.