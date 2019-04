E6 i Gudbrandsdalen er stengt - stor rasfare

Et sprengningsuhell har ført til at Statens vegvesen har stengt E6 mellom Ringebu og Fåvang i Gudbrandsdalen.

– Det har ikke falt ned noe enda, men det er løse fjellmasser som ligger over veien. Det er overhengende rasfare, sier Nils Jakob Aae i vegtrafikksentralen til NRK.

Ulykken skal ha skjedd under sprengning i et pukkverk ved Elstadkleiva, ikke langt fra veien. Ingen personer skal ha kommet til skade i ulykken.

Omkjøring via Østerdalen

Gjennomgangstrafikken oppforderes til å følge omkjøring via riksvei 3 i Østerdalen. Det skal være mulig for lokaltrafikken å kjøre omkjøringsveier i området, ifølge Vegtrafikksentralen. I en pressemelding skriver Statens vegvesen at nordgående trafikk kan kjøre fylkesvei 379 og 379.

– Vi setter igang med rensk av fjellet, men veien må være stengt inntill de er ferdige med å renske, forteller Aae.

Han er usikker på hvor lenge E6 holdes stengt.

– Veien kan bli stengt i flere dager, men akkurat hvor lenge er usikkert, opplyser han.

Det skal nå settes opp bommer for å sperre veien. Omkjøring vil bli stengt.