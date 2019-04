E6 fortsatt stengt

Mandag kveld ble E6 mellom Ringebu og Fåvang i Oppland stengt på grunn av stor rasfare. Årsaken var et sprengningsuhell i forrige uke. Tirsdag kveld ble det gjort et forsøk på å sprenge bort det løse fjellet.

– Vi hadde en kontrollert og fin sprengning i går kveld. Dessverre ble ikke alt med ned. Det var vi forberedt på at kunne skje, sier Asbjørn Stensrud, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Dermed er det usikkert når den største gjennomfartsåra i landet kan åpnes igjen.

E6 mellom Ringebu og Fåvang i Oppland er fortsatt stengt på grunn av stor rasfare.

Sprenge mer

Stensrud forteller at geologer befarte området med lift umiddelbart etter sprengninga i går, og at de konstaterte at det fortsatt er mer fjell som må fjernes.

USIKKER ÅPNING: Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen sier de jobber på spreng for å få åpna veien igjen. Foto: Geir Randby / NRK

– Det står igjen en skive der. Den har fått en del juling av sprengninga. Den har krakelert og må ned, sier Stensrud.

De fortsetter å bore i fjellet i dag og regner med å få sprengt bort den gjenværende delen i løpet av dagen eller kvelden.

– Det må foretas en rensk på toppen av skjæringa, det var det ikke mulig å gjøre i mørket. Så begynner boring, sprengning og så skal det kontrolleres på nytt. Veien skal deretter renskes, sier han.

– Vi jobber på spreng sammen med entreprenøren for å få en så rask åpning som mulig.

Omkjøringsmuligheter

For kjøretøy over 7,5 tonn er det omkjøring via rv. 3 i Østerdalen og fv. 51 over Valdresflye. For kjøretøy under 7,5 tonn er det skiltet lokal omkjøring.

– Vi har et stort apparat ute for å sørge for så gode omkjøringsmuligheter som mulig, men kan ikke si noe sikkert om når vi kan åpne veien.