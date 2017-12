E6 Dombås delvis stengt

Nekter å betale avgift

Hver fjerde hytteeier nekter å betale den omstridte serviceavgiften i Ringsakfjellet til grunneier Pihl AS, skriver Hamar Arbeiderblad. Leder Jan Ove Holmen i Sjusjøen vel mener dette er et sterkt signal. Styrer i Pihl, Per Fineid sier de kommer til å purre og deretter sende saken til inkasso om nødvendig.