Dyrevelferd i jordbruksmelding

Dyrevelferd skal være et av målene for landbruket. Det går fram av Stortingets innstilling til ny jordbruksmelding som ble lagt fram i går. Dyrevernallisansen synes det er flott at Stortinget tar med dyrevelferd som et mål for landbrukspolitikken, sier Live Kleveland.