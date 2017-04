Melder seg ut av Høyre i protest

Kommunestyrerepresentant for Høyre i Nord-Fron, Jan Roger Bøe Øien, melder seg ut av Høyre i protest mot Nasjonal Transportplan. I går la regjeringen fram forslaget for ny NTP, og den viser at den videre E6-utbygginga gjennom Gudbrandsdalen utsettes til tidligst 2023.