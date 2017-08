–Det er en stor ære å få denne prisen og være i selskap med så mange fantastiske menn, som alle har utført store bragder. Det sa en ekstra stolt dronning Sonja, da hun i dag mottok Trysil-Knut-prisen, som aller første kvinne. Norges førstedame er den 10. vinner. Prisen ble delt ut av fylkesmann Sigbjørn Johnsen, leder i priskomiteen.

Pågangsmot og foregangskvinne

DRONNINGEN I TRYSIL: dronning Sonja er i Trysil for å motta Trysil-Knut-prisen. Her med fylkesmann Sigbjørn Johnsen og ordfører Erik Sletten Foto: Anne Næsheim / NRK

Begrunnelsen for å gi prisen til dronning Sonja, er hennes tålmodighet og diskresjon i tiden før hun fikk gifte seg med daværende kronprins Harald og hennes innvirkning på og modernisering av det norske kongehuset. I tillegg får hun prisen for hvordan hun har skjøttet sine kongelige plikter som dronning og hennes arbeidsinnsats for å promotere Norge.

I tillegg viser priskomiteen til at hun er en sporty dronning, som fortsatt er aktiv og mye ute i naturen.

Festdag i Trysil

TOK IMOT DRONNINGEN: skolebarn fra Trysil tok imot dronning Sonja til prisutdeling Foto: Anne Næsheim / NRK

Det var en stor dag i Trysil idag, da dronningen kom for å ta imot Trysil-Knut-prisen. Mye folk var møtt fram - blant dem en rekke skolebarn var samlet med flagg for å ta imot hedergjesten. En av dem var 12-årige Magnus Nergård Zakarisson fra Jordet skole. Han har også bursdag på samme dag som dronningen.

–Dette var en spennende dag for oss alle, sa han.

BURSDAG SAMME DAG SOM DRONNINGEN: Magnus Nergård Zakrisson synes dette var spennende. Foto: Anne Næsheim / NRK

Dronningen i godt selskap

FIKK TRYSIL-KNUT-PRISEN 2013; Even Kvien overlevde teltbrannen i Salangen, men fikk store skader på kroppen. Foto: Linda Pedersen / Nrk

Trysil-Knut-prisen ble første gang delt ut i 2008. Den består av en Trysil-Knut-statue laget av Skule Waksvik.Tidligere vinnere er blant andre Gunnar "Kjakan" Sønsteby, Dagfinn Enerly, Aksel Lund Svindal, Even Kvien ,Petter Northug, Olav Thon, og sist i 2016, kunstsamler og Trysling Erling Neby. ​

FØRSTE VINNER AV TRYSIL-KNUTPRISEN: Krigshelten Gunnar "Kjakan" Sønsteby var den første som fikk Trysil-Knut-prisen i 2008 Foto: Haakon D. Blaauw / NRK

Statuttene for prisen;

Trysil-Knut er et nasjonalt symbol på mot og evne til å mestre utfordringer. Han sprengte grenser med sine østerdalsski, stadig høyere, raskere og lengre. Trysil-Knut ble et ideal - norsk ungdom skulle stå støtt som Trysil-Knut. Vi vil løfte fram idealer for norsk ungdom, de som viser veg og som inspirerer andre til å tørre, ville og kunne.

Trysil-Knut-prisens jury består av: Sigbjørn Johnsen, Sylvia Brustad, Ole Martin Norderhaug, Bo Halvardsson og Svein Skarpmo.

Hvem var Trysil-Knut

Trysil-Knut er en myteomspunnet skiløper fra Trysil, best kjent fra filmen Trysil-Knut fra 1942.I den grad sagnene om den dyktige skiløperen er autentiske, blir de vanligvis knyttet til Knut Skaret (eller Knut Knutsen Nordby) fra Linnes og Østby i Trysil. Men i 2011 presenterte en gruppe med tryslinger en teori om at den historiske Trysil-Knut kan ha vært Knut Knutsen Ørbekkedalen, fra en gard vest på Flishøgda, på grensa mellom Trysil og Elverum.

En statue av Trysil-Knut, utført av Skule Waksvik, ble i 2002 avduket i Trysil sentrum. Trysil-Knut har også gitt navn til flere foreninger, hotell og andre virksomheter i Trysil.