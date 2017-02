Drømt om å vinne i Lahti siden han var 4 år

Mikko Kokslien fra Søre Ål i Lillehammer var den siste norske deltakeren som ble tatt ut til ski-VM. Etter en vanskelig sesong løsnet det endelig for kombinertløperen under verdenscuprennene i Japan for ei og ei halv uke siden med en tredje og en fjerdeplass.

–Jeg er veldig glad for at jeg presterte så godt på slutten nå at jeg fortjener en VM-plass, sier Mikko Kokslien. Med ei mor fra Lahti er han godt kjent i VM- byen og snakker finsk.

Drømt om å gå i Lahti siden han var 4 år

Det var i Lahti han ble introdusert for hopping av onkelen sin som var skihopper, og Mikko sier han bare var fire år da han første gang drømte om å komme først i mål under et VM i morens hjemby. –Den drømmen har jeg fortsatt, sier han.

Maren Lundby fra Kolbukameratene er en sterk medaljekandidat i Lahti Foto: Reinhard Eisenbauer / AFP

En av de sterkeste norske medaljekandidatene er hopperen Maren Lundby fra Kolbukameratene.

–Jeg har hatt en bra sesong helt fra sommeren av og har jo vært på pallen flere ganger i år, så jeg vet at jeg er i stand til å ta medalje, sier hun.

Ved siden av Maren Lundby og Mikko Kokslien, er Oppland representert med ytterligere fire utøvere i VM. Disse er langrennsløperne Ingvild Flugstad Østberg fra Gjøvik, Mari Eide fra Øystre Slidre og Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer, pluss skihopperen Robert Johansson fra Søre Ål i Lillehammer.