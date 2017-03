Det var avisa Østlendingen som først skrev om saken. I fjor sommer bestemte Henry Aaseth fra Elverum seg for å ta opp kampen med skjærene som forsynte seg av jordbærene og kirsebærene i hagen.

– Her har jeg masse god jordbær om sommeren, men så kom skjæra. Det satt 15–20 stykker på lyslinja klar for å høste, og med én gang jeg gikk inn døra så stupte de ned på jordbærene, forteller 70-åringen.

Politiet ringte

Han kjøpte ei rottefelle som han gjemte i åkeren, og ganske snart gikk ei skjære i fella. Han hengte opp den døde skjæra for å skremme bort andre fugler.

– Jeg mener det ikke er dyreplageri for den dør med en gang, sier den erfarne småviltjegeren.

JORDBÆRTYV: Skjærene vil ha jordbæra til Henry Aaseth. Foto: John Øystein Berg

– Hvorfor har du ikke netting over bærene?

– Jeg har en fin og ryddig hage som jeg liker å holde i orden, og da vil jeg ikke ha netting.

Noen dager etter at han hengte opp skjæra fikk han beskjed av politiet om at han hadde blitt anmeldt av en privat person for ulovlig avliving av skjæra og dyreplageri.

– Dette er brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Det var ikke jakttid på skjære og avlivningen var ikke gjort etter regelverket. Rottefeller er produsert for å ta livet av rotter, ikke fugler, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Forelegg på 15 000

Aaseth fikk et forelegg på 15 000 kroner, som tar utgangspunkt i Høyesteretts praksis om betydelig skjerping av straff for brudd på dyrevelferdsloven. Han får en tilståelsesrabatt på 3 000 kroner. Hvis han ikke betaler boten vil saken havne i retten, og forelegget blir 18 000 kroner.

Aaseth mener bota er altfor høy.

– Det henger ikke på greip. En bot på 1500 kroner hadde jeg nok betalt.

ULOVLIG: Politiadvokat Henning Klauseie sier etterforskningen av saken gikk fort, og at politiet nå venter på svar fra Aaseth på om han vedtar boten eller ikke. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Ifølge politiadvokat Klauseie kan man ta livet av skjære hvis det er snakk om betydelig økonomisk skade på avling.

– Her var det snakk om noen jordbærplanter i en hage.

– Noen vil argumentere med at det bare er ei skjære?

– Men hvor skal grensa gå for hvilke dyr som er verdt noe? Skjære, katt, hund, storfe, loven har ingen slike begrensninger, sier Klauseie.

Dyr skjære

Aaseth har foreløpig ikke bestemt seg for om han vedtar boten.

Så langt har den døde skjære kostet ham dyrt, og hvis saken havner i retten blir regninga enda større.

– Med bota og advokathjelp blir det vel 25 000 kroner. Hvis jeg går videre til tingretten, og taper slik at jeg også må ta saksomkostninger, da er det snart oppi 50 000 kroner.