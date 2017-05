Drept med machete

– Det er et drap som er begått med betydelig vold, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

Ifølge tiltalen har den tiltalte vest-opplendingen hugget og skåret den drepte med en machete en rekke ganger, blant annet i hodet og halsen. Mannen døde umiddelbart eller etter kort tid av skadene.

Meldte seg sjøl

Det var natt til 13. desember i fjor at drapsalarmen gikk i boligområdet i Elverum. Naboer ringte og varslet politiet, som etterlyste en mann i 30-åra. Han meldte seg sjøl i løpet av morgenen til politiet, og innrømmet å ha utøvd vold mot kameraten i en leilighet. De to satt der og drakk, men så gikk noe fryktelig galt.

– Den ene er blitt drept av den andre med en rekke hogg med en skarp gjenstand, sier statsadvokat Jordet.

Har erkjent straffskyld

Den tiltalte har erkjent å ha drept kameraten sin. Han erkjenner også at drapet foregikk slik det beskrives i tiltalen, sier Jordet.

Den tiltalte er rettspsykiatrisk undersøkt, og vurdert som tilregnelig. Det sier den tiltaltes forsvarer advokat Helge Hartz.

Statsadvokaten sier han heller ikke sjøl har påberopt seg å være psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Forsettlig drap straffes vanligvis med 12 år og oppover, dersom det er skjerpende omstendigheter med 5- 16 års fengsel. Statsadvokat Jordet vil ikke si om han mener det foreligger slike skjerpende omstendigheter i denne saken

– Min oppgave blir å sørge for at han får det best mulige forsvar i saken, også med tanke på straffeutmålingen, sier Hartz

Saken skal gå i Sør-Østerdal tingrett.