Drapstiltalt: Forklarte seg om grufulle detaljer rundt drapet på Bakken

Den 36 år gamle mannen ble under rettssaken i Gjøvik tingrett i dag presset av aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i spørsmålet om hvorfor han fylte opp en bensinkanne noen timer før drapet.

En 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste er tiltalt for å stå bak drapet i Søndre Land 3. september. 36-åringen har erkjent drapet og hevder at de to andre var med på det. De to har derimot benektet straffskyld.

Diskusjon om bensinkanne

VILLE HA FORKLARING OM BENSINKANNE: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK

36-åringen sa at den drepte Nils Olav Bakken (49) kunne være truende og at han var «sterk i overkroppen.»

– Jeg tok med bensinkanne i tilfelle det skulle bli «bustete», at det skulle bli vanskelig. Jeg hadde ingen tanker om at det skulle ende som det endte.

– Men han er jo en sinna fyr, det var jo han som fløy på oss.

Retten skal etter hvert ta stilling til hvor planlagt drapet var, og det vil få betydning for straffeutmålingen.

Klundseter spurte gang på gang om hva som var hensikten med denne bensinkanna, og mente at han ikke fikk noe ordentlig svar på det.

Detaljert forklaring om drapet i skogen

36-åringen forklarte seg videre detaljert om grufulle detaljer fra drapet som foregikk på Veståsen i Søndre Land. Forklaringen viser at 36-åringen var den mest aktive, men han mener at de to andre var med på det.

Forut for handlingen foregikk det en heftig diskusjon om alvorlige handlinger som 36-åringen mente at Bakken hadde gjort overfor en som står den 44-årige kvinnen nær.

I forklaringen i retten i dag bekreftet han at han påførte Bakken tre knivstikk i overkroppen. Deretter helte han bensin over ham.

Videre forklarte han at han fikk 20-åringen til å bli med på å dra ham noen meter inn i skogen. Deretter helte han over bensin på nytt, lagde en stripe på noen meter på bakken, og tente på.

I forklaringen hans i dag gikk det fram at han var overrasket over å oppdage at Bakken fortsatt var i live da det tok fyr.