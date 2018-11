Drapssiktede lagt inn på sykehus

– Nå er min klient på sykehuset på Lillehammer og mottar behandling for en skade han har pådratt seg. Jeg kan ikke si nøyaktig hva det er, men det har med det forholdet som er til etterforskning å gjøre, sier guttens forsvarer, Lorentz Stavrum til NRK.

Siden drapet onsdag, har Stavrum hatt to møter med klienten sin. Forsvareren beskriver oppførselen til 16-åringen som «adekvat».

– Tatt i betrakting av at det er en alvorlig sak, og han er også skadet, så tar han det adekvat i samtaler med meg.

Siktedes forsvarer, Lorentz Stavrum sier til NRK at han har snakket med klienten sin to ganger, og at gutten virker «adekvat». Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK

Vil ta stilling til psykiatrisk undersøkelse

Stavrum sier til NRK at klienten må møte i tingretten fredag for et fengslingsmøte. Der vil politiet ifølge forsvareren høyst sannsynlig begjære 16-åringen fengslet eller en tilsvarende reaksjon for å sikre bevisene i saken inntil videre.

– Så vil normal etterforskning fortsette, og jeg forutsetter at der blir det tatt stilling til eventuell psykiatrisk undersøkelse, sier Stavrum til NRK.

Den siktet ligger nå på samme sykehus som mannen som skal ha forsøkt å avverge hendelsen onsdag ettermiddag.

Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK

Så alt fra stuevinduet

Wenche Bøe bor i et hus som ligger ved siden av åstedet. Da hun tittet ut av stuevinduet onsdag ettermiddag trodde hun først hun så noen unger som lekte.

VITNE: Wenche Bøe ble vitne til at en 16 år gammel jente ble knivdrept på Vinstra. Foto: KRISTIAN STORØDEGÅRD / NRK

– Jeg kom fra kjøkkenet og gikk inn i stua, og da så jeg ned til nabohuset. Jeg så noen som "drev å baska i hop".

Hun forteller at hun så to personer som kom løpende. Det ene var en mann som prøvde å avverge hendelsen.

– Jeg så jenta falle bakover, og da orket jeg ikke se mer. Jeg ropte i stedet på samboeren min og ba han komme, sier hun.

Uvirkelig

Hun skildrer også det hun så mer i detalj, og beskriver det som helt grusomt. I ettertid har hun tenkt mye på hendelsen.

– Det har vært helt forferdelig. Det er helt utenkelig at noe sånt kan skje i nabolaget her og på en så liten plass som Vinstra, sier Bøe.

Hun legger til at alle hennes tanker har gått til familien til jenta.

– Dette er noe som ikke blir borte fra hjerterota.