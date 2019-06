Dramatisk da uvær slo til ved barnehage: – Trær knakk og barna gråt

– Det var dramatisk. Det kom så fort. Det varte i noen minutter, og så var det plutselig over, forteller Dag Steinset som er en av eierne i Solsida Barnebeite.

Barnehagen ligger i Gran kommune i Oppland. Uværet gjorde at tre trær rett ved barnehagen knakk sammen. Et av trærne falt ned bare et par meter unna en voksen.

Steinset forteller at de raskt fikk kontroll på barna da vinden og regnet kom, men at fem barn var i en gapahuk et stykke unna.

– Vi måtte løpe til og få henta dem inn. De som var ute da uværet kom, begynte å gråte, og syntes det var skummelt, sier Steinset.

Vel inne gikk imidlertid frykten over til fascinasjon, og barnehageeieren forteller at ungene fulgte spent med fra vinduet.

Det var avisa Hadeland som omtalte saken først.

Tre trær knakk rett av i uværet. Foto: Dag Steinset

Regndråpene skaper trykk nedover

Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl har sett videoen.

Han sier at det ikke er unormalt med kraftige vindkast i forbindelse med slike byger som har gått på Østlandet torsdag ettermiddag.

– Det som skjer er at regndråpene drar med seg lufta nedover og skaper et trykk, sier han.

Han sammenligner det med en vannslange: Når man setter spruten rett nedover i jorda, blir det et trykk også ut til sidene.

Escobar Løvdal forklarer at problemet er at bygene ofte kommer der det sjelden er vind ellers, og dermed har trærne et skikkelig vindfang.

LYN: Dette lynnedslaget ble fotografert i Oslo torsdag. Foto: Eirik Hansen Ødegaard / NRK

40.000 uten strøm

Det har vært et kraftig uvær på Østlandet torsdag, og mange har vært uten strøm i kortere eller lengre perioder.

Akershus og Østfold har vært blant de hardest rammede.

– Siden klokka 13 har vi registrert over 40.000 husstander som har vært uten strøm, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund til NRK.

I 18-tiden var det fortsatt 4.000 husstander uten strøm, og litt over klokken 19 var tallet ned i 560 husstander.