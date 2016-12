Alvorlig å lange alkohol

Unge ned i 13-14-årsalderen sier det er lett å få tak i alkohol. Vinmonopolet har en kampanje for å hindre at noen kjøper alkohol til mindreårige. Arne Wiggo Rognås i politiet sier det ikke bare er ulovlig, men at det også kan gå galt for den de kjøper for.