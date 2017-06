Dømt til ni år for overgrep

En 20-åring fra Hamar er dømt til fengsel i ni år for overgrep mot 39 unge jenter. Han ble dømt for de alvorligste punktene i tiltalen som var voldtekt og seksuell omgang med mindreårige jenter, den yngste 13 år. Han ble frikjent på et punkt i tiltalen.