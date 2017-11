Dømt til forvaring i 9 år

39 år gammel mann fra Vest-Oppland er dømt til til ni års forvaring i Gjøvik tingrett, skriver avisa Hadeland. Mannen er dømt for flere overgrep mot barn, blant annet sin egen niese, og for å ha produsert og oppbevart store mengder barneporno. Det dreier seg om over en halv million bilder og 475 timer video.