Han ble dømt til forvaring i fire år og seks måneder, mens tre andre ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder.

Det var TV2 som først omtalte dommen.

Det var natt til 24. august 2016 at Arne Finsrud ble overrasket av tre menn som brøt seg inn i huset hans mens han lå og sov. De kom inn på soverommet hans der han ble banket opp med brekkjern, bundet og ranet. Han fikk flere brudd, kutt og sårskader. Ranerne fikk med seg i underkant av 1.000 kroner, noen medaljer og pins, samt et lommeur. De etterlot den da 77-årige Finsrud skadet, bak en barrikadert soveromsdør. Politiet satte i gang en omfattende etterforskning, men det tok lang tid før gjerningsmennene ble tatt.

Gjennombrudd etter ett år

Først et år senere fikk politiet det avgjørende gjennombruddet i saken. Et hårstrå funnet i senga til Arne matchet med en mann i 20-årene fra Akershus. Den videre etterforskningen førte fram til en lokal mann fra Eidskog og to menn fra Østfold. Alle innrømmet etter hvert at de hadde vært med på ranet. Under rettssaken fortalte de at de trodde at 77-åringen hadde penger hjemme og at de regnet med at han ville gi fra seg pengene eller vise dem hvor safen var, men slik gikk det ikke.

– Jeg hadde ikke penger hjemme, men de trodde ikke på meg og slo meg stadig mer. Jeg trodde min siste time var kommet, sier Finsrud.

Ranerne hadde finlandshetter og hansker, og de snakket gebrokkent.

– Jeg trodde de hadde dratt ut av landet for lengst, og begynte å tro at de hadde sluppet unna med det. Det var en stor lettelse da de ble pågrepet, sier Finsrud.

Et sjokkerende syn møtte sønnen

Sønnen hadde en avtale med faren klokka seks morgenen etter at ranet skjedde. Ole-Johnny Finsrud fant faren forslått i et blodbad på soverommet.

– Jeg forsto med en gang at det var noe var galt. Alle gardinene var dratt for og jeg så ikke farsan hverken i kjøkkenvinduet eller ute på gårdsplassen, slik jeg pleide. Da jeg fant ham på soverommet trodde jeg at jeg kom til å miste ham, sier Ole-Johnny Finsrud.

Arne Finsrud flyttet hjem igjen til huset etter at han var sprek nok til å klare seg selv igjen. Han har gjort noen sikkerhetstiltak etter ranet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fellesnevneren for de fire mennene var at de trengte penger. Det var motivet, fortalte de i retten. De hadde regnet med at det skulle gå lettere å få Arne til å gi fra seg pengene.

– Det var ikke meningen at det skulle bli så brutalt. Vi skulle bare skremme ham litt ved å klapse til ham litt, sa den ene av de fire i retten.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen bekreftet i retten at Arne Finsrud ble utsatt for massiv vold mot hodet, halsen og overkroppen og at det resulterte i flere bruddskader. Stray-Pedersen sa at det var tilfeldig at ikke skadene ble mer alvorlige.

Etter sykehusoppholdet måtte Arne på sjukehjem. To måneder senere ble det oppdaget blødninger i hodet hans, som kunne kostet ham livet, og han måtte på sykehus igjen.

Statsadvokaten la ned påstand om fengsel i fire og et halvt år med forvaring for en 36 år gammel mann og tre år og ni måneder for de tre andre mennene.

– Det var viktig at de fire ble tatt og at de nå får sin straff, sier Ole-Johnny Finsrud.

Dømt for grov vold før

Mannen som er dømt til forvaring, er tidligere dømt for grov og uprovosert vold flere ganger. Retten mener det er stor fare for at han vil utøve vold igjen, og de mener han mangler sperrer for å utøve vold med stort skadepotensiale.

Glåmdal tingrett kom derfor fram til at en vanlig fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet mot mannen og dømte ham til forvaring.

De fire ranerne må også betale tilsammen 197.000 kroner i erstatning til Arne Finsrud.

I vurderingen av erstatningsbeløpet har Glåmdal tingrett lagt vekt på at volden mot Finsrud var svært brutal og smertefull. Han måtte ha langvarig behandling og pleie etter ranet og har fortsatt både fysiske og psykiske plager.