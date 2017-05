Dømt til fengsel etter drosjeran

En mann i 20-åra og ei kvinne i 30-åra er dømt til fengsel etter at de juni 2015 angrep og ranet en drosjesjåfør på vegen mellom Otta og Sjoa i Sel kommune.

De to var passasjerer i drosjen da mannen to tak rundt halsen på drosjesjåføren og truet ham. Da sjåføren kom seg løs og løp vekk fra drosjen, stjal de to bilen og kjørte til Trondheim.

Erkjente skyld

De to dømte erkjente straffskyld da de møtte i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Både for å ha ranet drosjesjåføren, stjålet bilen, ha brutt vegtrafikkloven og å ha brukt narkotika.

Han er dømt til ett år og 34 dager i fengsel, hun ett år. De må også betale til sammen 270.000 kroner i erstatning til drosjesjåføren.