Dommen i Hedmarken tingrett er i tråd med aktors påstand.

20-åringen fra Hedmarken var tiltalt for en lang rekke lovbrudd deriblant voldtekt, seksuell omgang med jenter under 16 år og for å ha presset jenter til å sende ham intime bilder og filmer. Mannen var selv bare 16 år da enkelte av overgrepene startet.

Delvis skyld

Mannen ble frikjent på et av punktene i tiltalen som gikk på at han med truende adferd forsøkte å ha seksuell omgang med en mindreårig jente.

Forsvaradvokaten til mannen Jens-Henrik Lien tror ikke hans klient er fornøyd.

– Når han bare er frifunnet på en post og ba seg bli frifunnet på ganske mange, så ligger det i kortene at han ikke er fornøyd med det. 9 års fengsel var jo også det samme som påstanden til påtalemyndigheten, det oppfattes som strengt, sier Lien.

– Kommer dere til å anke?

– Nå skal jeg gå gjennom dommen med min klient så får vi se hva vi ender opp med, sier han.

ANKE? Jens-Henrik Lien skal nå snakke sammen sin klient om hva de gjør videre. Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen erkjente straffskyld på cirka halvparten av postene i tiltalen da rettssaken startet.

Politiet fant nesten 26 000 bilder og 1 400 timer med filmer som viser barn fremstilt på en seksualisert måte. Noe hadde han lastet ned fra internett, noe han hadde fått fra jenter.

Det er mange jenter politiet ikke klarte å identifisere.

Mannen er også dømt til å betale store erstaningssummer. De varierer fra 40.000 kroner til 150.000 kroner.

Saken oppdateres.