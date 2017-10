Dømt til 9 års fengsel for drapsforsøk

Hedmarken tingrett har funnet mannen skyldig i drapsforsøk og mener det ikke finnes noen formildende omstendigheter. Den mener det bare var tilfeldigheter som gjorde at kvinnen i 20-åra overlevde knivangrepet.

Straffen på ni års fengsel er i tråd med aktors påstand.

Vansiret ansikt

Aktor Iris Storås og forsvarer Bjørn Philipson under rettssaken i Hedmarken tingrett. Dommen er i tråd med aktors påstand. Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

I skjerpende retning legger retten vekt på at kvinnen som ble forsøkt drept med kniv fortsatt har skader etter angrepet. Hun har hatt flere operasjoner og flere gjenstår.

Ansiktet hennes er vansiret og hendene fortsatt smertefulle. Skadene i hendene gjør det lite sannsynlig at hun kan bli sykepleier, slik hun hadde planer om, skriver Hedmarken tingrett i dommen.

Mannen er dømt til å betale henne en oppreisningserstatning på 300.000 kroner.

Hoppet ut av vinduet

Det var den 8. desember i fjor at mannen forsøkte å drepe kvinnen i Storgata i Moelv.

Han oppsøkte henne først i leiligheten hennes, men da hun forsto at han ville knivstikke henne hoppet hun ut av soveromsvinduet. Mannen hoppet etter og stakk henne med kniven i magen og ansiktet. Kvinnen beskyttet seg med hendene og skrek, fikk vridd seg unna og løp mot Storgata etter hjelp. Tiltalte klatret da inn i leiligheten igjen gjennom soveromsvinduet.

Mannen hevder at kvinnen påførte skadene på seg selv.

Retten skriver; «man kan se bort ifra at tiltaltes forklaring er sann.»

Kjøpte kniv på Europris

Både den dømte mannen og kvinnen som ble forsøkt drept er flyktninger fra Somalia. De møttes på Haslemoen flyktningmottak og innledet senere et forhold. Retten mener mannen oppfattet at kvinnen gjorde det slutt med ham noen dager før drapsforsøket.

Mannen kom til Moelv tidlig mandag morgen, der det blant annet er bevist at han kjøpte en kniv på Europris før han oppsøkte kvinnen.

Hedmarken tingrett konkluderer med at mannen hadde til hensikt å drepe kvinnen, og at det var tilfeldig at knivstikket mot buken ikke var dødelig.