Dømt til 18 års fengsel – funnet utilregnelig

I april i fjor ble mannen fra Hamar dømt til 18 års fengsel etter at den bulgarske 28-åringen ble funnet drept i bilen sin på Bispekaia i Bjørvika 17. desember 2015. Obduksjonsrapporten viste av kvinnen, som var en del av hovedstadens prostitusjonsmiljø, ble drept av over 30 knivstikk i overkroppen.

Nå har påtalemyndigheten snudd etter at mannen anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Til TV 2 opplyser statsadvokat Andreas Schei at retten har konkludert med at 27-åringen er utilregnelig fordi han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Ikke funnet psykotisk i tingretten

Mannen hevdet under rettssaken i Oslo tingrett at han handlet i nødverge, men ifølge dommen fant retten det bevist utover enhver rimelig tvil at handlingen ikke skjedde i nødverge.

Den tiltalte var i forkant av saken gjennom en full psykologisk observasjon. Psykologspesialist Bjørn Solbakken og lege og spesialist i psykiatri, Helge Haugerud, konkluderte i juni 2016 med at mannen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han derfor kunne tiltales som tilregnelig.

Fakta om drapet på Galina Sandeva Ekspandér faktaboks Bulgarske Galina Sandeva (28) ble funnet drept i bilen sin på Bispekaia i Bjørvika i Oslo 17. desember 2015. Sandeva tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden.

Politiet mottok i tiden etter drapet en rekke tips fra publikum. Etterforskningen pågikk for fullt gjennom jule- og nyttårshelgen, og mandag 4. januar 2016 ble en 24 år gammel mann pågrepet og siktet for forsettlig drap.

Mannen er bosatt i Oslo og opprinnelig fra østlandsområdet. Han er lite kjent av politiet fra før.

Nye observasjoner førte til helomvending

Da ankesaken startet i mai i år, uttalte statsadvokaten at saken først og fremst står om tilregnelighet. Etter nye observasjoner av mannen helte de sakkyndige mot at 27-åringen likevel ikke er tilregnelig.

Torsdag skal retten ta stilling til om mannen skal overføres til tvungen psykisk helsevern eller om han skal løslates, melder TV 2.