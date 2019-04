Mannen i 50-åra var i mange år en betrodd medarbeider i politiet, og hadde i en periode ansvar for narkotikaavdelingen i Vestoppland politidistrikt.

Saken startet da en politikollega ved en tilfeldighet så en pose amfetamin under noen papirer på kontorpulten hans i april 2017.

Spesialenheten for politisaker startet etterforskning. Under ransaking ble det funnet narkotika og dopingmidler på kontoret og hjemme i boligen hans.

POLITIHUS: Den tiltalte politimannen jobbet på politihuset på Gjøvik. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Dømt for underslag

Etterforskningen endte med en omfattende tiltale på ti punkter, og saken gikk for Gjøvik tingrett i mars.

Nå er dommen klar. Mannen er blant annet dømt for:

Underslag av 900 ampuller av det ulovlige legemiddelet melanotan – såkalt «barbie-dop» – fra beslagsrommet på politihuset på Gjøvik.

– – Salg av melanotan til en kvinne han kjente ved flere anledninger over flere år.

Misbruk av stillingen i politiet ved å ha et seksuelt forhold til en kvinnelig informant i narkotikamiljøet.

Den tidligere politimannen var også tiltalt for å stjålet amfetamin fra politiets beslag. Dette ble funnet på mannens kontor. Retten har frikjent ham for dette, men dømmer ham for å ha brutt sin tjenesteplikt ved oppbevaringen var i strid med politidistriktets instrukser.

Han er også dømt for trusler etter at han oppsøkte kvinnen som han skal ha hatt sex med, for å få henne til å endre forklaring.

Gjøvik tingrett har dømt ham til ett år og ni måneder i fengsel, en måned kortere enn aktors påstand. Han er i tillegg dømt til å betale oppreisning til den kvinnelig informanten.

RETTSSAK: Aktor Per Martin Utkilen og advokat Bernt Heiberg under rettssaken i Gjøvik tingrett. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Anker dommen

Da saken gikk for Gjøvik tingrett, nektet mannen straffskyld på alle de mest alvorlige tiltalepunktene.

Han hevdet de narkotiske stoffene bare var mellomlagret på hans kontor, og at dette var helt vanlig politiarbeid og helt trygt.

Han hevdet også det angivelige seksuelle forholdet er rent oppspinn.

Forsvarer Bernt Heiberg sier dommen blir anket, på alle punktene der politimannen er dømt.

– Han mener de fakta tingretten har lagt til grunn ikke er korrekte, og han er også uenig i tingrettens lovforståelse, sier Heiberg.

Mannen ble suspendert fra stillingen i politiet i juli 2017, og før jul i fjor ble han avskjediget av ansettelsesrådet etter å ha hatt stillinger som etterforsker, narkotikaansvarlig og som informantveileder.

Saken har vært vanskelig for Innlandet politidistrikt, der mannen i mange år hadde en betrodd stilling.

– I politiet er det slik at man i mange posisjoner baserer seg på tillit. I dette tilfellet kan det se ut som den tilliten er blitt misbrukt, sa politimester Johan Brekke til NRK da rettssaken startet.