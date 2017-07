Dømt for skolebrann i Sør-Odal

Takarbeidene foregikk i skoletida og 191 barn og 40 ansatte på skolen måtte evakueres.

Glåmdal tingrett konkluderer med at mannen ikke hadde gjort nødvendige sikkerhetstiltak og risikovurderinger i forkant av arbeidet. Han brukte åpen sveiseflamme på taket og det var årsaken til brannen.

EVAKUERT: Brannen på Korsmo skole startet i skoletida mandag den 19. februar 2015. 190 elever og 40 ansatte ble evakuert. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Åpen flamme i skoletida

Det var midt i skoletida brannen oppsto. Mannen var i ferd med å sveise på takpapp da han hørte brannalarmen og så at det kom røyk opp fra taket. Det hadde kommet glør eller stikkflammer gjennom panelet og det tok dermed fyr på loftet på skolen.

Ingen elever eller ansatte ble skadet i brannen, men skolen ble totalskadd og Sør-Odal kommune måtte finne andre lokaler til de 190 elevene.

– I ettertid har jeg tenkt at vi aldri burde ha gjort dette arbeidet i skoletida, men jeg anså at det ikke var stor risiko for brann, sa den dømte mannen under rettssaken i juni. Han erkjente delvis straffskyld.

Burde hatt brannvakt

Glåmdal tingrett mener mannen var uaktsom og har derfor funnet ham skyldig etter tiltalen. Retten mener han skulle hatt med seg en kyndig brannvakt som burde vært på innsiden av taket, fordi gnister eller flammer som kom gjennom taket da ville ha blitt oppdaget raskt.

Dommen på 90 dager betinget fengsel er i tråd med aktors påstand.

TOTALSKADD: Korsmo skole ble totalskadet i brannen. Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

Glåmdal tingrett har gitt mannen strafferabatt fordi saken har blitt liggende lenge uten etterforskning og først kom for retten over to år etter brannen. Det har vært svært belastende for den dømte mannen.

Den betingede straffen innebærer at mannen ikke må sone i fengsel, men får en prøvetid på to år.