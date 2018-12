En rekke ganger hadde psykologen, en mann i 40-årene, seksuell omgang med kvinnen på sitt kontor og hjemme hos seg selv.

Det straffbare forholdet ligger ti år tilbake i tid, da kvinnen var under behandling. Kvinnen sa i retten at hun ikke ville innledet et forhold til psykologen dersom hun var frisk.

Hedmarken tingrett mener mannen utilbørlig utnyttet sin stilling som psykolog og har nå dømt ham til elleve måneder fengsel.

Han må også betale kvinnen 260.000 kroner i erstatning.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte dommen.

Så på ham som en livredder

Fornærmede har forklart at omtrent hver terapitime endte med sex, og dette skal ha pågått i 15 måneder.

Kvinnen skal ha blitt seksuelt misbrukt i barndommen, og retten mener tiltalte må ha forstått at fornærmede var svært sårbar. Retten mener det er skjerpende at mannen var en erfaren psykolog, mens fornærmede på dette tidspunktet var svært syk.

Kvinnen har sett på ham som en livredder og ett av få lyspunkter når situasjonen ellers har vært mørk, skriver retten.

Psykologen har erkjent de faktiske forhold og har erkjent straffskyld, noe som ga han fradrag i straffen. Mannen har innrømmet at det var ugreit og uklokt å innlede et forhold til en pasient.

Forholdet varte også i flere år etter at de ikke lenger var behandler og pasient, men dette er ikke en del av tiltale og straff.

Han praktiserer for tiden ikke som psykolog på grunn av denne saken, ifølge Hamar Arbeiderblad.