Dømt for omfattende hytteinnbrudd

To menn fra Litauen er dømt til fengsel etter et 20-talls hytteinnbrudd i Trysil og Solør i fjor høst og vinter. De to er dømt til fengsel i henholdsvis to år og ni måneders fengsel, og to år og seks måneder. Begge nekter å stå bak innbruddene.