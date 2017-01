På ettermiddagen den 26. januar 2016 gikk tollbetjenter ombord i toget som kom fra Stockholm og skulle til Kongsvinger.

De skulle gjennomføre en rutinekontroll av toget som nettopp hadde kryssa grensa og hadde med seg hund. Hunden markerte på en 33 år gammel mann som var med toget. Han, og reisefølget hans, en mann på 42 år, bor begge i Danmark, men kommer opprinnelig fra Iran.

På hattehylla over de to lå en trillekoffert som ingen i kupeen ville vedkjenne seg å eie. Da tollbetjentene åpnet den, «luktet det av marihuana» og politiet ble tilkalt. Kofferten viste seg å inneholde fire kilo marihuana og 33-åringen ble pågrepet da toget ankom Kongsvinger stasjon.

Fant 4,7 kilo marihuana i en koffert på toget

Nektet først kjennskap til stoffet

Ingen på toget ville innrømme å eie kofferten, men emballasjen har fingeravtrykk fra de dømte mennene. Foto: Tollvesenet

33-åringen nektet i de første all kjennskap til narkotikaen.

– Jeg er ikke skyldig i det, fordi kofferten tilhører ikke meg, forklarte den siktede i fengslingsmøtet i Glåmdal tingrett.

Den forklaringen ble imidlertid ikke trodd.

– Vi fant hans DNA på både klærne og narkotikaen som lå i kofferten, sa seksjonsleder hos Tolletaten i Kongsvinger, Morten Nystuen til NRK i september.

Også den andre mannens fingeravtrykk ble funnet på pakkene med narkotika. Mens 33- åringen etter hvert kom med en delvis tilståelse, han 42-åringen nektet straffskyld.

Begge dømt

På bakgrunn av de tekniske bevisene i saken er ikke retten i tvil om at begge mennene var klar over hva de hadde med seg i kofferten. Retten mener det virker skjerpende at innførselen uten tvil har vært godt planlagt og at motivet er økonomiske utbytte.

Begge de to ble dømt til fengsel i ett år og fire måneder.