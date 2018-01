Dømt for mishandling av spedbarn

Nå er barnets far dømt til ett år og to måneders ubetinget fengsel i Eidsivating lagmannsrett. Mannen i 20-årene er tidligere dømt for det samme forholdet i Sør-Østerdal tingrett.

Saken ble oppdaget i mars 2016 da moren til gutten oppsøkte sykehus fordi sønnen hadde akutte smerter i skulderen. Ved sykehuset fant man at spedbarnet hadde kragebeinsbrudd samt bruddskader i to ribbein.

Barnevernstjenesten i parets hjemkommune ble varslet og fattet vedtak om akuttplassering i beredskapshjem. Både moren og faren ble samtidig pågrepet av politiet og tatt i avhør hver for seg.

Flere eldre bruddskader

Ved radiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus ble det påvist at gutten hadde flere eldre bruddskader i skjelettet; i høyre overarm, i begge ankler samt i høyre kne. Det ble også påvist et mulig brudd i venstre kne. Skadene blir beskrevet som typiske for barnemishandling.

Mannen i 20-årene omtales i dommen som lettere psykisk utviklingshemmet med en IQ målt til 74. To rettsoppnevnte sakkyndige har undersøkt ham og funnet at han likevel er strafferettslig tilregnelig.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at det er faren som har påført gutten skadene og at mishandlingen er utøvd ved minst to ulike anledninger. Men retten legger til grunn at faren ikke hadde noe ønske om å skade sønnen.

Vedgår å ha vært hardhendt

I retten sa mannen at han ved ett tilfelle hadde vært hardhendt fordi han følte seg frustrert da han ikke fikk roet barnet. I et tidligere politiavhør forklarte mannen at han hadde tatt sønnen hardt i skulderen og hørte at noe knakk.

I tillegg til fengselsstraff ble mannen dømt til å betale oppresningserstatning på 125.000 kroner til sønnen.

Forsvarer Siv Elisabeth Hveberg. (Arkivbilde) Foto: Privat

Mannens forsvarer, Siv Elisabeth Hveberg, sier at han har tatt betenkningstid for en eventuell anke til Høyesterett.

– Han føler absolutt at dommen er feil, og han synes at det er vanskelig å leve med den sånn som den er nå. Samtidig er det en belastning med en eventuell ny ankesak. Han har tatt betenkningstid og har 14 dager på seg, sier hun til NRK.