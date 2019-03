Dømt for å ha truet foreldrene med gift

I april i fjor ble den 27 år gamle mannen pågrepet og siktet for forsøk på grov kroppsskade og trusler mot foreldrene sine.

Han hadde kjøpt kastorbønner, som inneholder den dødelige giften ricin, på nettet. Bønnene i seg selv er ikke farlige, men giften inni regnes som 1000 ganger giftigere enn cyanid. Og den kan frigis hvis bønnene behandles på en bestemt måte.

Påtalemyndigheten kom senere fram til at mannen likevel ikke hadde ment å skade foreldrene sine, og siktelsen ble endret til å gjelde bare trusler.

– Den vesentlige endringen var at politiet frafalt den opprinnelige siktelsen om at han skulle ha forsøkt å skade sine foreldre ved å plassere disse bønnene. Dette var mer et uttrykk for frustrasjon og et rop om hjelp, sier mannens forsvarer, Hans-Jørgen Andersen.

Skremmende opplevelse

Da siktelsen ble endret, erkjente mannen truslene og saken gikk som en tilståelsessak i Hedmarken tingrett. I forrige uke ble 27-åringen dømt til fengsel i 45 dager. 25 dager gjøres betinget og 20 dager i varetekt trekkes fra. Dermed må ikke mannen sone i fengsel.

Hedmarken tingrett har dømt mannen til 45 dager fengsel, 25 dager ubetinget, for trusler mot foreldrene sine. Foto: Ole Martin Sponberg

– Det er en korrekt dom ut fra erkjennelsene han har gitt og han har godtatt dommen, sier Hans-Jørgen Andersen.

I formildende retning har Hedmarken tingrett lagt vekt på at mannen har tilstått og at det hadde vært en meget spesiell familiesituasjon mellom siktede og foreldrene, står det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at 27-åringen fulgte opp truslene med faktisk å putte kastorbønner i kaffeboksen til foreldrene og at de opplevde situasjonen som svært skremmende.

Lette med verneutstyr

Saken skapte mye oppstuss fordi politiet ikke visste hvor mange frø eller kastorbønner mannen hadde kjøpt. Politi i fult verneutstyr saumfarte hjemmet til mannen.

Noen kastorbønner ble funnet og beslaglagt, og noe senere kom politiet fram til at det ikke var fare for at mer potensiell gift var på avveie.