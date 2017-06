Det var natt til 22. juli 2013 at huset til sorenskriver Ola P. Svor i Hamar brant ned. Datteren til Svor og hennes venninne reddet seg så vidt ut av det brennende huset, mens Svor og hans kone ikke var hjemme. For dette ble en nå 40 år gammel Hamar-mann tiltalt og dømt i for overlagt drapsforsøk og mordbrann. Han ble dømt til 18 års forvaring i tingretten.

– Må verne samfunnet

TOTALSKADD: Huset til sorenskriveren ble totalskadet i brannen. Foto: Politiet

Aktor Tormod Bakke ba i tingretten om 18 års forvaring for mannen.

– Det er stor fare for at han vil fortsette sin vendetta mot folk som han mener har gjort ham urett, og en tidsbestemt straff er ikke tilstrekkelig til å verne samfunnet mot ham, sa aktor Tormod Bakke.

I retten ble det tegnet bildet av en svært hevngjerrig mann som aldri glemte og som gikk etter personer som han følte var imot ham. På denne lista sto også personer i politiet og domstol, som påtalemyndigheten mener han følte var "ute etter han". De rettspsykiatriske sakkyndige stemplet mannen som paranoid. Sorenskriver Ola P. Svor var blant annet dommer i en barnefordelingssak tiltalte var involvert i.

I tingretten ble mannen funnet skyldig i 34 overtredelser av 22 paragrafer i straffeloven. Blant annet er han dømt for vold og trusler mot sin ekskone, trusler mot journalister og narkotikakriminalitet, i tillegg til å ha forsøkt å tenne på huset til en venninne av sin ekskone og sprøytet salmiakk på politiet..

– Må frifinnes

FRIFINNES: Forsvarer Thomas Randby har hele tida ment at mannen burde frifinnes. Foto: NRK

Det finnes ingen tekniske bevis i saken mot mannen, og forsvarer Thomas Randby har hele tida ment at mannen burde frifinnes. Mannen har også hele tida nektet for å ha tent på.

– Tiltalte ble blinket ut helt fra starten og har vært i politiets søkelys fra start til mål. Etterforskningen har hele tiden dreid seg om å skaffe bevis mot ham, sa Randby i tingretten. Han mener at politiet har hatt tunnelsyn i etterforskningen og lagt bort andre mistenkte i saken altfor raskt.

Prosedyrene om straffeutmåling fortsetter torsdag ettermiddag.