Dømt for å ha tent på hus

To menn i 20-åra er dømt for å ha tent på en bolig på Jevnaker i mai 2014. Det skriver Hadeland. Huset var tomt og ble brukt som en avlastningsbolig for barn. Ifølge avisa slipper de to å sone i fengsel på grunn av tungtveiende personlige forhold.