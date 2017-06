Dømt for å ha lastet ned 367 000 overgrepsbilder – vil ha lavere straff

Politiet fant 367 000 bilder og 1500 filmer, med en samlet spilletid på 132 timer, som viser overgrep av barn, da de gikk igjennom mannens datamaskiner og mobiltelefoner.

På noen av bildene poserer barn på en seksualisert måte, mens andre viser grove overgrep mot barn. Det ble også funnet over 5400 tekster som beskriver incest og overgrep.

– Forelsket

Elverumsingen i 50-årene har innrømmet straffskyld, og saken gikk som en tilståelsessak i Sør-Østerdal tingrett i november i fjor. Han ble dømt til to års fengsel, noe han mente var for strengt og han anket til lagmannsretten.

MANGE FILER: Det ble funnet 42 millioner filer på mannens lagringsenheter. Aktor Henning Klauseie har ikke funnet noen tilsvarende sak i Innlandet da det gjelder størrelsen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett på tirsdag forklarte mannen at han ble forelsket i jenter i alderen 10 til 15 år.

Han beskrev at han ble lykkelig og glad av å se jenter. Han fortalte at han aldri kunne utføre overgrep sjøl, og han synes det er tragisk at det blir begått overgrep mot barn.

Dommeren lurte på hvordan han da så på sin egen rolle i overgrepet med tanke på at han har lastet ned filmer og videoer, men elverumsingen hadde problemer med å svare på dette.

Nedlastingen foregikk fra 2003 fram til 2015.

– Må få tilståelsesrabatt

RABATT: Forsvarer Unni Fries mener at mannens tilståelse må gi strafferabatt. Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Mannens forsvarer Unni Fries mente at etterforskningen har tatt lang tid med tanke på at han tilsto allerede i første avhør i november 2015 og at rettssaken mot mannen gikk i oktober 2016.

Hun mente også tilståelsen må gi mer strafferabatt enn det den fikk i tingretten, siden tilståelsen kom tidlig.

Hun sa at straff på to års fengsel er rett, men at rabatten bør ligge på mellom fire og seks måneder.

42 millioner filer

Det ble funnet 42 millioner filer på mannens lagringsenheter. Filene ble gjennomgått av en datamaskin som jobbet med dette kontinuerlig i seks måneder.

Da satt man igjen med 900 000 filer som politiet måtte gå igjennom manuelt.

Aktor Henning Klauseie sa at det har ikke vært noe liggetid i saken, men at den tekniske undersøkelsen tar den tid det tar.

Han mente også at elverumsingen ikke forstår at han ved å laste ned overgrepsbilder og filmer holder liv i en næring som er ulovlig.

Aktor mente at elverumsingen ikke er noen angrende synder og at hans anke til lagmannsretten må forkastes og at dommen på to år fra tingretten blir stående.

Elverumsingen er tidligere straffet for tilsvarende forhold.