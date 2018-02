23 år gamle Egil Tostrup Bråten fra Våler i Hedmark ble funnet med stikkskader utenfor hybelen sin i Oslo i november 2002. Han døde kort tid etter av skadene. Saken var lenge en av Norges mest omtalte uløste drapsgåter, men 14 år senere pågrep politiet to menn. DNA-spor på en knivslire funnet på åstedet førte til gjennombrudd i saken.

Skyldig etter tiltalen

En av dem erkjente å stå bak drapet, men sa seg ikke skyldig etter tiltalen om forsettlig drap. Han ble likevel dømt til 10 år og et halvt års fengsel i Oslo tingrett i juni i fjor. Han anket dommen til Borgarting lagmannsrett som forrige uke konkluderte med at han var skyldig etter tiltalen.

Bråten-drapet Ekspandér faktaboks Kvelden 18. november 2002 er Egil Tostrup Bråten på kino i Oslo, ifølge SMS-er han har sendt.

er Egil Tostrup Bråten på kino i Oslo, ifølge SMS-er han har sendt. Kl. 0.40: En drosjesjåfør ser det som trolig er Bråten ved Ederkoppen i Oslo sentrum.

En drosjesjåfør ser det som trolig er Bråten ved Ederkoppen i Oslo sentrum. Cirka 0.45: Bråten knivstukket av en eller flere gjerningsmenn noen få meter unna inngangsdøra til Nordahl Bruns gate 22, der han hadde leilighet.

Bråten knivstukket av en eller flere gjerningsmenn noen få meter unna inngangsdøra til Nordahl Bruns gate 22, der han hadde leilighet. Kort tid senere blir to menn fanget opp på et overvåkningskamera i nærheten.

blir to menn fanget opp på et overvåkningskamera i nærheten. Kl. 0.50: En politipatrulje kjører tilfeldigvis forbi stedet, og ser den sårede mannen på gata.

En politipatrulje kjører tilfeldigvis forbi stedet, og ser den sårede mannen på gata. Bråten blir kjørt til Ullevål sykehus, der han dør av skadene kort tid etter ankomst. Kilder: NRK, VG, Politiet.

Lagmannsretten har lagt særlig vekt på forklaringene i retten og at de sammenholdt med de tekniske bevisene. Blant annet rettsmedisinske undersøkelser av avdøde, samt DNA-spor på en knivslire og på en skrutrekker som ble funnet i nærheten av åstedet i 2002.

Lagmannsretten mener det er skjerpende at Bråten ble forlatt i hjelpeløs tilstand etter at han falt sammen som følge av knivstikket. I formildene retning legges det vekt på at 33-åringen har bidratt til oppklaring av saken. Blant annet navnga han den medtiltalte som politiet ikke var kjent med fra før, til tross for omfattende etterforskning.

Den medtiltalt mannen ble i tingretten dømt til tre års fengsel for forsøk på grovt ran med døden til følge.

33-åringen er også dømt til å betale 240.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av foreldrene.

Steinar Bråten, far til Egil Tostrup Bråten, har tidligere uttalt at han vil aksepterer dommen uansett, men at han håper drapsmannen får samme straff i lagmannsretten som i tingretten.