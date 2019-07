I tillegg til forvaring i 13 år, dømmes mannen til å betale oppreisning til jentas mor og far på 275.000 kroner til hver. Mannen som grep inn og forsøkte å hjelpe jenta, får erstatning på 125.000 kroner.

17-åringen frikjennes for krav om oppreisning til jentas søsken.

I en e-post til NRK skriver statsadvokat Jo Christian Jordet at påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt deres syn på tilregnelighets- og reaksjonsspørsmålet. Det er riksadvokaten som vil ta stilling til om dommen godtas.

Mannens forsvarer, Nora Hallèn, sier i en e-post at hennes klient ble gjort kjent med dommen i går, torsdag.

Hun sier at dommens resultat er et annet enn det hennes side prosederte på, og det vil nå vurderes en anke.

Hun kommenterer også at hun finner dommen ensidig og at hun mener retten utelater vurderinger av flere sentrale forhold fra bevisførselen, og at hun er videre uenig i premissene som leder til resultatet.

Forvaring

I dommen beskrives 17-åringens drapshandlinger, adferdsmønster og sosiale og personlige funksjonsevne som helt ekstraordinære omstendigheter.

Mannen dømmes til forvaring, til tross for sin unge alder. Det er av hensyn til samfunnsvernet at mannen idømmes forvaring.

Retten legger blant annet til grunn at 17-åringen sin fascinasjon for vold ikke har avtatt etter drapet.

Uenige om tiltaltes tilregnelighet

Aktor Jo Christian Jordet la ned påstand om 12 års forvaring med minstetid på åtte år. da saken gikk for retten i juni. Påtalemyndigheten mener 17-åringen var tilregnelig under drapet og at han hadde planlagt handlingen lang tid i forveien.

Dette er tenåringsguttens forsvarer Nora Hallén uenig i. Hun mener 17-åringen var utilregnelig og derfor ikke kan straffes. Han har innrømmet drapet, men erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet 17. juni 2019 i tinghuset på Lillehammer.

Hallén la ned påstand om at unggutten i stedet skulle få en dom på overføring til tvungen psykisk helsevern.

– På nåværende tidspunkt er det viktigste å få psykiatrisk behandling, sa Hallén om tenåringen.

UENIGE: Aktor Jo Christian Jordet og 17-åringens forsvarer Nora Hallén strides om guttens tilregnelighet. Her avbildet i samtale under hovedforhandlingen i tingretten på Lillehammer. Foto: Alexander Nordby / NRK

De sakkyndige mener gutten var tilregnelig under drapet, men la vekt på at de har vært i sterk tvil og har gjort endringer i sine sakkyndige erklæringer flere ganger.

Det er i norsk rettshistorie totalt tre forvaringsdommer mot personer under 18 år. Foruten Vollen-drapet, der ei jente (15) ble dømt til ni års forvaring, ble en 17-åring dømt til forvaring i mai. I juni kom dommen i den såkalte Sunniva-saken. Den er imidlertid ikke rettskraftig.

MANGE TOK FARVEL: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen som ble drept av en jevnaldrende gutt. Også et tilstøtende bygg ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen 14. november 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Påført 21 knivstikk

Det var 31. oktober i fjor en 16 år gammel jente ble drept i nærheten av sitt eget hjem på Vinstra i Gudbrandsdalen. Jenta ble påført 21 knivstikk i hodet og overkroppen og døde av forblødning, ifølge obduksjonsrapporten. En mannlig nabo som forsøkte å avverge drapet ble lettere skadet.

Jentas mor og lillebror forklarte under rettssaken at de kom til åstedet mens angrepet pågikk. Den nå 17 år gamle gutten ble pågrepet kort tid etter drapet.

– Vi var en helt vanlig familie på fem med en normal hverdag. Nå er alt snudd på hodet, fortalte jentas storesøster til NRK under rettssaken.