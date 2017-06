Dokka-saken: Aktor ber om 20 års fengsel for de tiltalte

– Bakken er tatt av dage for det han skal ha utsatt NN (familiemedlem av to av de tiltalte red.anm.) for. Det er en ren hevnaksjon, slik jeg ser det, sa aktor.

Han mener Nils Olav Bakken ble drept med overlegg og at det skjedde under særdeles skjerpede omstendigheter.

– For 36-åringen er det ført bevis for at drapet var overlagt. For 20-åringen og 44-åringen er det ført bevis for at de har medvirket til overlagt drap, sa aktor.

Klundseter ba om 20 års fengsel for alle de tiltalte.

– Det er fordi vi mener det er et drap som er planlagt og at alle tre har vært delaktig i planleggingen, sier Klundseter til NRK.

DREPT: 49 år gamle Nils Olav Bakken ble funnet drept og sterkt forbrent på Veståsen i Søndre Land 3. september i fjor. Foto: Privat / Politiet

Mener de kunne trukket seg

– De har en målrettethet. De kaster ikke bort tiden hverken på bensinstasjonen eller på Veståsen, sa aktor.

Han begrunnet uttalelsen med at ingen av de tre tiltalte på noe punkt i løpet av tiden før drapet, trekker seg fra det han mener er forberedende hendelser.

– Da de reiser fra Shell har alle mulighet til å trekke seg, men det er det ingen som gjør.

– Drapet bærer preg av å være en ren henrettelse av Nils Olav Bakken, sa aktor og viste til at Bakken ble knivstukket og påtent.

– Det er ingen tvil om at Bakken har vært utsatt for en grusom opplevelse vi ikke kan forestille oss, sa aktor.

AKTØRENE: Forsvarere og bistandsadvokat i retten etter at aktors påstand var klar i ettermiddag. Foto: Bjørn Erik Rygg / NRK

Utpeker 36-åringen som hovedmann

Aktor omtalte den 36 år gamle mannen som utøvende gjerningsmann og mener det er snakk om medvirkning for de to andre tiltalte.

– Her er det snakk om både aktiv fysisk og aktiv psykisk medvirkning, sa aktor.

Bakgrunnen er ifølge aktor at det er bevis for at de tiltalte forberedte seg i forkant av drapet.

– Jeg vil anføre at det ble gjort forberedelser før de hentet Nils Olav. Blant annet ved at de tok med seg strips, sa aktor.

Han viste også til at 20-åringen satt på barnesikringen i bilen de tiltalte kjørte da de hentet Bakken og at 36-åringen fylte en kanne med bensin på en bensinstasjon i Dokka.

– Jeg er overrasket over at aktor ikke differensierer mer på straff for de tiltalte, sa den 44 år gamle kvinnens forsvarer Arnor B. Ilstad.

– Det er for liten strafferabatt, mener forsvareren til den 36 år gamle mannen, Per Espen Eid. Han fikk ett års strafferabatt fordi han har tilstått drapet.

– Det er hinsides strengt, men det kommer i første rekke av at aktor mener han er skyldig medvirker i overlagt drap, sier 20-åringens forsvarer Jacob Ringsrød.

Mener påstått overgrep var opptakt til drapet

Aktor argumenterte for at et påstått overgrep av et familiemedlem av flere av de tiltalte, var bakgrunnen for drapet.

– Opptakten til at det ønskes kontakt med Bakken er slik jeg oppfatter det at et familiemedlem skal ha vært utsatt for et overgrep for flere år tilbake, sa Klundseter.

Han mener alle de tiltalte hadde kjennskap til det påståtte overgrepet. Den 36 år gamle mannen har erkjent å ha begått drapet sammen med de to andre. Den 44 årige kvinnen og hennes sønn (20) nekter straffskyld.

ÅSTEDSBEFARING: De tre tiltalte var mandag tilbake på åstedet på Veståsen for å forklare seg. Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Ble funnet sterkt forbrent

Bakken ble funnet kraftig forbrent og drept i et bål i Søndre Land i september i fjor. Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent. Aktor mener de tiltalte forsøkte å skjule drapet.

– Alt av klær ble brent opp og dekkene til vanen ble også brent opp. De tre tiltalt knytter seg til Bakkens bolig, kjøretøyene og drapsåstedet, men med forskjellige forklaringer, sa aktor.

Bakkens bror forklarte i retten tirsdag at han ikke trodde han ble med de tre tiltalte til drapsstedet frivillig.