Dokka-saken: – Jeg må stå for det jeg har gjort

Dermed blir det mer og mer klart hva som kan ha vært motivet for det svært omtalte drapet i Søndre Land i september, da Nils Olav Bakken ble funnet drept i et bål i skogen.

I dag startet den to uker lange rettssaken der tre personer er tiltalt for drapet på Bakken, som bodde på Dokka i Oppland.

En 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste er nå tiltalt for å stå bak drapet. Alle er lokale og kjente i området.

Antydet motiv

I aktors utspørring av 36-åringen kom det helt klart fram at han hadde hørt om en alvorlig handling fra Bakkens side mot en som står nært 44-åringen, og at dette ble bekreftet av Bakken selv.

36-åringen sa også at 20-åringen, som altså er broren til jenta som skal ha blitt utsatt for dette, hadde bekreftet dette.

– Hva sa broren om dette konkret? spurte aktor.

– Han sa at han ville banke han opp, og at han hadde lyst til å drepe han. Men jeg hadde inntrykk av at han ikke mente dette alvorlig.

Forlot rettssalen

Pårørende i Dokka-saken forlot i dag rettssalen noen få minutter mens aktor viste bilder fra åstedet.

Klundsæter gikk detaljert gjennom hele hendelsesforløpet dagene etter at drapet skjedde, og viste også bilder fra selve åstedet.

Det var ved denne anledning han opplyste at han hadde avtalt med de etterlatte at han skulle si fra, slik at de fikk slippe å se bildene. De forlot dermed rettssalen de minuttene framvisningen varte.

Ble brent mens han var i live

Det var i september i fjor at Nils Olav Bakken (49) fra Dokka ble funnet kraftig forbrent og drept i et bål i Søndre Land. Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent.

Den 36-år gamle hovedtiltalte erkjente seg i dag skyldig, mens 44-åringen og 20-åringen erklærte seg ikke skyldig.

36-åringen mener at de to andre har medvirket til drapet, men dette har de to avvist. Det er derfor knyttet spenning til hvordan han mener at de to helt konkret har deltatt i den brutale behandlingen av Bakken.