Dokka-drapet: Hevder de handlet på impuls

Den 44 år gamle kvinnen forklarte i går at hun aldri trodde Bakken skulle få noe annet enn «grisebank».

I dag fortsatte hun sin forklaring i Gjøvik tingrett om hva som skjedde drapsnatta.

Aktor Thorbjørn Klundseter mener de tre tiltalte hadde en klar plan om hva som skulle skje da de hentet Bakken hjemme hos seg selv sent på kvelden 3. september i fjor.

Mener de handlet på impuls

44-åringen fastholder at hun ikke visste hvem Bakken var før kvelden han ble drept.

– Nei, jeg hadde aldri sett han før. Jeg kan ikke huske at jeg har sett han i Dokka engang, forklarte kvinnen.

Hun mener det var en impulshandling å kjøre innom huset til Bakken.

– Ja, det var noe vi gjorde mens vi kjørte rundt, sa hun.

Aktor Klundseter spurte flere ganger om kvinnen holdt fast ved at det var impuls, noe hun bekreftet.

Uklart hva som var planen

Klundseter presset kvinnen hardt på hva som var planen da de tre tiltalte hentet Bakken. Han stilte spørsmål ved at 44-åringen ikke protesterte da de opprinnelige planene om å reise til den hovedtiltalte 36-åringens hus, ble endret. Isteden reiste de fire til Veståsen der Bakken ble drept.

Kvinnen forklarte at hensikten med å hente Bakken var å konfrontere han med et påstått overgrep av et familiemedlem.

– Jeg ville bare høre hans versjon, hans historie. Jeg ville ikke presse han til noe, forklarte kvinnen.

Hun nektet for å ha visst om konkrete planer om å fysisk overfalle Bakken og fastholdt at de tre tiltalte ikke hadde planer om å drepe Bakken.

Nekter tilknytning til drapet

Den tiltalte 20-åringen som er kvinnens sønn forklarte i går at moren hadde gitt ham et par hansker før drapet og at hun hentet kniven Bakken ble drept med.

Den hovedtiltalte 36-åringen sa i sin forklaring mandag at de to andre medtiltalte fullt ut støttet drapshandlingen i skogen i Søndre Land. De to nekter for å ha vært med på drapet.