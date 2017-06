Dokka-drapet: Bekreftet at Bakken var i live da han ble påtent

Rettsmedisiner Sidsel Rogde la fredag frem resultatene av obduksjonsrapporten av Nils Olav Bakken etter at han ble drept på Veståsen i Søndre Land i september i fjor.

Obduksjonen viste at Bakken hadde pustet inn sot i luftrøret.

– Det betyr at man har vært i live når en brann har startet, sa Rogde.

Det er ikke kjent om Bakken var ved bevissthet eller om han var bevisstløs da han ble påtent.

Funnet sterkt forbrent

Rettsmedisineren forklarte at Bakkens kropp var sterkt forbrent og forkullet da han ble funnet. Hun påpekte det meste av skadene trolig ble påført kroppen etter at Bakken var død.

På spørsmål fra aktor Thorbjørn Klundseter om hvor mye smerte Bakken kjente, svarte rettsmedisineren at hun trodde det å bli brent nok er smertefullt.

Utsatt for stump vold

Rettsmedisineren bekreftet at Bakken ble utsatt for stump vold mot hodet. Obduksjonen viste også at han var påført en dyp stikkskade i halsen og en skarpkantet skade i hånden.

Ifølge Rogde døde Bakken av en kombinasjon av forblødning og brannskader.

Bakken hadde flere legemidler i blodet.