Dokka – det nye Verdal`n?

Arne Løkken har drevet Spilleriet Sentrum Tips i snart 13 år. Før helga hadde han seks milliondiplomer fra Norsk Tipping på veggen. Nå må det gjøres plass til to til.

Med lørdagens to Lotto-vinnere klatret butikken rett opp på topplisten over kommisjonærer med flest millionpremier her til lands.

– Jeg tror det var sånn at Nordre Land fikk en to-tre lottomillionærer med en gang det spillet startet. Derfor spilles det mye lotto hos oss generelt. Det er nok en av grunnene, forteller Arne dagen derpå.

Blir lagt merke til

Tippekiosken til Arne Løkken flyttet for to og et halvt år siden inn i nye lokaler i Dokka sentrum.

Nå har han 300 kvadratmeter lokaler kun til spill, noe som gjør han til en av de største i Hedmark og Oppland.

POPULÆRT: Spilleriet i Dokka sentrum er en av Innlandets største tippesteder og færre kunder blir det nok ikke etter helgas runde. Foto: PRIVAT

De to spillerne som leverte inn kupongen sin på Spilleriet på Dokka kom ikke selv fra Dokka. Den ene var ei kvinne fra Hordaland, mens den andre, en mann fra Oslo, sier til Norsk Tipping at han ble inspirert til å spille av alle diplomene som viste hvor mange som hadde vunnet der før.

– Det er jo bevisst det at jeg henger opp diplomene fra Norsk Tipping over premier vunnet hos oss på over 100.000 kroner. Jeg har alle sammen på en vegg og det er klart det er markedsføring, forteller butikkeieren.

Rett opp på topplista

Arne Løkken var ikke selv i butikken i helga. Han har vært på hytta si på Sjusjøen og var lykkelig uvitende om det som skjedde før han så det på TV.

Etter helgas suksess havner Spilleriet på fjerdeplass i Norge over kommisjonærer med flest millionpremier, kun slått av to steder i Trøndelag og et i Oslo. Nå kan Arne Løkken smykke seg med åtte milliondiplomer på veggen. Og det kan bli enda flere i framtida.

Ifølge en pressemelding fra Norsk Tipping har Lotto-vinneren fra Lindås ved Bergen spilt samme kupong i 30 år og utelukker ikke at hun skal spille fra kiosken til Arne igjen.

– Jeg er på bobiltreff på Dokka nå. Dette var sannelig en heldig plass å få levert kupongen. Hit må vi tilbake, sier hun til Norsk Tipping.