Statens vegvesen fikk hard medfart av samferdselsministeren etter ha utsmykket riksveg 3 gjennom Østerdalen for millioner av kroner med blant annet elggevire og en storelg. Denne uka fikk også vegen en pris fra å gå fra å ha vært en av Norges kjedeligste til å bli en av Norges vakreste vegstrekninger.

– Neste sjokkert

BORTKASTET: Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen mente utsmykninga var bortkastede penger. Foto: Espen Breivik / NRK

I 2016 var samferdselsministreren klinkende klar på at utsmykning langs vegene ikke var en oppgave for Statens vegvesen. Solvik-Olsen mente at pengene heller burde brukes på å bygge bedre veger. Han kjøpte heller ikke Statens vegvesen argument om at det bedret trafikksikkerheten.

– Det er et argument jeg har hørt, samtidig så vet man at hvis Ikea prøver å sette opp et skilt med reklame langs vei så får man høre at det er trafikkfarlig, men når vegvesenet setter opp noe så er det plutselig med på å øke trafikksikkerheten, sa samferdselsministeren.

Og han var ikke alene. Daværende stortingsrepresentant Per Roar Bredvold fra Hedmark Frp sa i Stortinget følgende da det ble kjent at det skulle bygges en 11 meter høy elg i Stor-Elvdal:

– Jeg skal ikke si at jeg er sjokkert, men jeg er nesten det. Jeg mener at det må være helt feil å bruke penger på kunst på en av Norges farligste vegstrekninger.

NESTEN SJOKKERT: Daværende stortingsrepresentant Per Roar Bredvold var sjokkert over at denne elgen ble satt opp langs riksveg 3. Foto: Linda Bakke

Ikke enige

Men i en rapport utarbeidet av Statens vegvesen kommer det fram at 500 bilister som er spurt, ikke er enige med Frp:

72 prosent mener de får økt oppmerksomhet som følge av elggevirene

73 prosent får en bedre kjøreopplevelse

73 prosent har tro på at tiltaket bedrer trafikksikkerheten.

Elggevirene ble satt opp i 2009 og siden da har dødsulykkene på "dødsvegen"" riksveg 3 blitt mer enn halvert:

I 2004-2009 omkom 30.

I 2010-2017 omkom 14.

I tillegg til andre tiltak som utbedring av vegen, lyssetting og rydding. er vegdirektør Terje Moe Gustavsen klar på at utsmykningene har gjort vegen tryggere:

– Elghorna som jeg kaller det har gjort folk mer oppmerksomme. Det har ført til en ganske sterk reduksjon av antallet ulykker, sier han.

Det har ikke lyktes NRK å fp en kommentar fra Ketil Solvik-Olsen, men han svarer følgende i en epost:

– Vi har bedt om forskningsdokumentasjon på påstanden, og avventer kommentarer til vi har lest den.Minner samtidig om at antall trafikkdrepte har gått kraftig ned over hele landet og er ca halvert siden 2010.