Dødsulykke på Besseggen

Politiet bekrefter at en mann er omkommet på den kjente fjellturen i Vågå i Oppland. Ulykken skjedde på eggens smaleste punkt, og mannen falt rundt 10 meter. Et redningshelikopter er satt inn for å hente mannen ned.

Mannen skal være norsk, og var i følge med familien da ulykken skjedde i formiddag.

Politiet vet ikke hva årsaken til ulykken er.

Det har blåst kraftig i området i dag. Ifølge YR.no er det sterk kuling på Besseggen nå, og klokken 14 blåste det 19m/s.

Besseggen er en av Norges mest populære fjellturer, og over 60 000 mennesker går turen hvert år.

SMALT: På det smaleste er Besseggen fem til seks meter. På begge sider er det bratte stup ned i henholdsvis Bessvatnet og Gjende. Foto: Rainer Prang / NRK

Saken oppdateres