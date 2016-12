Døde i Kvitfjell

Ulykken skjedde lørdag ettermiddag i nasjonalanlegget på det kjente alpinstedet i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Politiet har fått opplyst fra vitner at Oslo-kvinnen kjørte i den såkalte svarte løypa, der det er flere svært bratte partier.

– Hun hadde tilsynelatende gode skiferdigheter, men plutselig skal hun ha økt farten, fått et løft og landet et stykke nedenfor. Ingen har sett selve nedslaget, men det er tydelig at hun har falt, sier politiførstebetjent Svein Morten Laingen ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor til NTB.

Livet ikke til å redde

Politiet forklarer at folk på stedet utførte førstehjelp på kvinnen, og at skipatruljene raskt kom til stedet. Kvinnen skal da ikke ha vært bevisst. Hun skal ha brukt hjelm.

– Først ble hun fraktet til sykehuset i Lillehammer, og deretter ganske umiddelbart videre til Ullevål sykehus i Oslo, sier Laingen.

Mandag kveld fikk politiet opplyst fra sykehuset at kvinnen døde av skadene hun pådro seg i fallet.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med dem som jobber i anlegget.

– Det er en forferdelig tragisk ulykke først og fremst for familien, men det er også tragisk for Kvitfjell at det skal gå slik med et fall midt i bakken, sier Odd Stensrud, daglig leder i Hafjell- og Kvitfjell-eier Alpinco, til avisa GD.