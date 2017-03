Sier ikke ja til å skyte slettåsulv

Vidar Helgesen (H) vil ikke si ja til felling av ulvevlokken ved Slettås i Trysil. Han har besøkt bygda, der mange er redd for at ulven går nært bebygde områder. Men terskelen for å skyte ulv på grunn av frykt ligger høyt, sier han i spørretimen.