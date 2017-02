Utvider lisensfellingsperioden

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars. – Vi tar høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens atferd, sier Helgesen.